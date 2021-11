La VII commissione Cultura di Palazzo Madama ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dal senatore Gianni Marilotti, presidente della commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato, e contenuto nel parere di merito sulla legge di Bilancio, che sarà presto al vaglio dell’Aula.

“C’è forte la prospettiva – sottolinea il senatore del gruppo Pd – affinché, in conformità al Codice Urbani, gli archivi vengano a tutti gli effetti considerati patrimonio culturale nazionale, ribaltando così un paradigma che li rappresentava come luogo di conservazione passiva dei materiali storici, e dunque un costo improduttivo per lo Stato. È vero invece che vanno valorizzati e messi in condizione di svolgere la loro missione: generare coscienza storica, identità di popolo e valore anche economico”.

