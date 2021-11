“Anche la Città Metropolitana di Cagliari unita contro la violenza sulle donne. Ringrazio le associazioni che collaborano anche col Comune e spero che il record di donne uccise in questo 2021 non debba più ripetersi”. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, queste le parole scelte dall’assessora comunale alle Politiche sociali Viviana Lantini alla cerimonia d’inaugurazione della panchina rossa al Parco di Monteclaro, col vicesindaco metropolitano, Roberto Mura, e la consigliera di Parità, Susanna Pisano.

“La speranza nelle nuove generazioni, più consapevoli e rispettose del ruolo femminile – ha detto Lantini – potrebbe segnare la differenza”. È proprio attraverso la sensibilizzazione, in particolare bambini e ragazzi, che si possono attuare quei cambiamenti culturali e sociali, utili e necessari a contrastare le discriminazioni e la violenza sulle donne, affermarne con forza i diritti e le pari opportunità.

Perciò, “educhiamo i nostri figli a combattere qualunque forma di violenza e rispettare la donna quale colonna portante della famiglia e della società”, ha concluso la rappresentante dell’esecutivo cittadino.

