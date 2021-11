Modelle per un giorno: pazienti oncologiche, medici e operatori sanitari del Centro di Terapia del dolore e cure palliative sabato 27 novembre alle 10,30 sfileranno in passerella al San Giovanni di Dio (Centro Donna) per l’evento “Vestiamoci di vita”. Sarà una sfilata speciale per celebrare la vita e la bellezza, oltre la malattia.

“Al San Giovanni di Dio – spiega Cristina Deidda, oncologa che cura il Centro della Terapia palliativa e del dolore – ci occupiamo quotidianamente di tanti pazienti che soffrono ma che hanno una grande forza interiore. Da qui ci è venuta l’idea di organizzare questo evento”.

Per poter realizzare la sfilata è stata messa insieme una squadra tutta al femminile, che vede tra le protagoniste la stilista sarda Viola Palmieri che vestirà le modelle con le sue creazioni firmate violabypullover. Alla realizzazione dell’evento collaborano Barbara Congiu, vice presidente della commissione regionale per le Pari Opportunità, ed Elena Secci, già commissaria regionale Pari Opportunità.

Il tappeto rosso sarà calcato da 30 modelle speciali, che oltre a sfilare, racconteranno la loro esperienza, percorso di cura e convivenza con la malattia. La location dell’evento sarà allestita con fiori e colori come in un giardino e gli abiti fluttuanti firmati violabypullover doneranno nuova luce alle protagoniste. Il tutto sarà svolta con la massima attenzione e nel pieno rispetto delle regole anti covid19 per offrire alle pazienti un ambiente sicuro e protetto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it