C’è anche Cagliari tra i comuni interessati dal pre-allerta idraulico nei territori a valle della Diga Genna Is Abis. L’invaso – comunica il Comune di Cagliari – sarà infatti oggetto di un intervento sulle paratoie per mantenere i livelli al di sotto della quota massima e evitare una esondazione causata dalle piogge di questi giorni.

“Visto il bollettino di criticità regionale emesso dal CFD in data 26 novembre 2021 (BCR/330 del 26/11/2021) valido sino alle ore 23,59 del 27 novembre 2021 – si legge in un avviso della Protezione civile comunale – questo Ente comunica che a partire alle ore 13 di oggi, 27 novembre 2021, al fine di mantenere il livello dell’invaso relativo alla diga di Gennas Abis al di sotto della quota di massima regolazione, si effettueranno delle manovre sulle paratoie relative allo sfioratore di superficie della diga di Genna Is Abis con rilasci a valle di entità variabile in relazione agli apporti idrici in ingresso”.

Eventuali altri aggiornamenti – comunica il Comune di Cagliari – saranno forniti tempestivamente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it