Gigantesca occasione sprecata per il Cagliari. Nel rovente scontro salvezza della Unipol Domus i sardi non hanno saputo andare oltre il pareggio contro la Salernitana perdendo così l’opportunità di svoltare la propria stagione.

Ben poche le emozioni nel primo tempo, l’unico sussulto lo prova a dare Joao Pedro di testa sul finale di frazione: Belec è attento e neutralizza in tuffo la zuccata del brasiliano. Nella ripresa Mazzarri manda in campo Pavoletti e il bomber risponde presente: zampata da centravanti vero su assist del solito Joao Pedro e rossoblù in vantaggio. La Salernitana, nonostante le difficoltà tecniche e gli infortuni, non ha mai smesso di crederci e agguanta il pari nel finale: cross di Kechrida, Nandez si distrae e Bonazzoli ne approfitta per trafiggere Cragno. Un punto ciascuno che, di fatto, non serve a nessuno: sia Cagliari che Salernitana restano infatti sul fondo della classifica.

Addetti ai lavori, commentatori e tifosi, come facilmente verificabile sui social network, anche in questa circostanza non sono stati teneri con Alessio Cragno: pur riconoscendone il valore, si teme che questo sia un po’ annebbiato. Il gol di Bonzazzoli non è sembrato irresistibile. A gennaio va presa una decisione, o bisogna puntare sul portiere che gravita nel giro della Nazionale?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it