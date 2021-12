Il tempo fugge, si sa. E anche se ha compiuto solo 45 anni, il giovane presidente della Regione Sardegna Christian Solinas sente evidentemente il grande peso delle responsabilità di governo e, probabilmente, anche la fuggevolezza di una legislatura. Per questo, meglio cogliere l’attimo.

Sulla sua pagina Facebook, la più alta carica della nostra regione sfoggia le sue conoscenze classiche e festeggia il suo 45 compleanno con due dotte citazioni di Virgilio e Orazio.

Ecco il testo del post.

…Penso a questi 45 anni sospesi tra Virgilio e Orazio…

“Sed fugit interea fugit irreparabile tempus”

Publius Vergilio Maro, Georgiche, III, 284

(Ma fugge intanto, fugge irreparabilmente il tempo)

“Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati!

Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tyrrhenum, sapias: vina liques et spatio brevi spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero”.

Quintus Horatius Flaccus, Odi, I, 11

(Non indagare – non è consentito dagli dei saperlo – quale fine sia stata assegnata a me, a te, o Leuconoe, e non tentare la numerologia babilonese. Comunque è meglio, qualunque cosa sarà, accettarla! Sia che Giove ci abbia assegnato molti inverni, sia che questo sia l’ultimo che sfianca su opposti scogli il mar Tirreno, sii saggia: filtra il vino, e limita la speranza di lungo termine ad uno spazio breve. Mentre noi parliamo, è già fuggito l’invidioso tempo. Cogli i frutti di questo giorno; e presta minore fiducia in quello successivo”.

