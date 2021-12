Il 13 dicembre i lavoratori di Abbanoa saranno in sciopero per l’intera giornata: è quanto deciso dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, e Uiltec Uil regionali e territoriali insieme alla Rsu aziendale dopo una lunga fase che ha palesato l’indisponibilità dell’azienda a confrontarsi e accogliere le richieste delle organizzazioni sindacali.

La decisione dello sciopero, dalle 7,30 del mattino fino alle 19 con garanzia delle prestazioni indispensabili, è scaturita in seguito al risultato negativo del tentativo di conciliazione previsto dalle procedure di raffreddamento. “I vertici di Abbanoa – sostengono i rappresentanti sindacali – hanno disatteso persino gli impegni presi davanti al Prefetto il 9 novembre scorso, quando era stato stilato un accordo che, fra le altre cose, prevedeva lo svolgimento di un confronto immotivatamente mai svolto”.

“Pertanto, l’azienda non ha fornito alcuna risposta – proseguono i sindacati – rispetto alle ormai annose rivendicazioni sindacali: il ripristino degli organici, anche in seguito ai trasferimenti del personale ex-Esaf, e la relativa organizzazione aziendale; il riconoscimento degli inquadramenti professionali nel rispetto del contratto collettivo di riferimento; la valorizzazione, attraverso un contributo una tantum, del prezioso lavoro svolto da tutti i lavoratori durante tutta la fase di emergenza sanitaria. A questo proposito i sindacati ricordano anche che Abbanoa, nonostante sia una società di dimensioni considerevoli, non riconosce nemmeno il premio di risultato previsto dallo stesso contratto collettivo”.

Insomma le ragioni dello sciopero sono molteplici e hanno a che vedere con il lavoro quotidiano di migliaia di dipendenti, diretti o interinali (allo sciopero aderiscono anche le categorie del lavoro temporaneo Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil). E con una società pubblica che da troppo tempo ormai gestisce un patrimonio collettivo senza aver ancora trovato la stabilità.

