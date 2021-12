Tra qualche giorno, il 18 e il 19 dicembre, verrà smontata la grande gru. Poi, il 21, è prevista la chiusura del lavori. Vede la luce il Campus universitario realizzato nell’ex Semoleria di viale La Playa, che a partire dal prossimo settembre ospiterà gli studenti fuori sede.

“Nonostante la pandemia, l’aumento dei prezzi e la difficoltà di reperire i materiali, in due anni siamo riusciti a realizzare un’opera secondo le previsioni progettuali e con una sola perizia di variante contenuta all’interno del 4,8%, così come consentito dalla normativa applicabile per intervenute modifiche normative – spiega il responsabile del procedimento Enrico Montalbano -. Per quanto riguarda i tempi – aggiunge – sono stati rispettati ed è stato necessario concedere una proroga di alcuni mesi per fare la demolizione e ricostruzione del muro di cinta che confina con RFI che non era previsto nel progetto iniziale. I lavori verranno conclusi il 21 dicembre 2021. Successivamente ci saranno da fare gli allacci alle reti idrica, fognaria e telefonica, ma tali lavori si concluderanno entro i primi due mesi del 2022. Il collaudo dei lavori si farà entro il mese di gennaio 2022. A quel punto – spiega ancora Montalbano – resteranno da installare gli arredi e per quello è in corso un appalto e un secondo per fornire quelli mancanti verrà fatto entro i primi mesi dell’anno affinché nel mese di settembre la struttura possa accogliere gli studenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it