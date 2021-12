Così come già accaduto nel Comune di Aritzo, anche a Desulo la guardia medica non sarà disponibile il giorno di Natale, e non solo. A farlo sapere è la direttrice del distretto dott.ssa Paola Raspitzu. Con una nota, si comunica che “non ci sono medici disponibili ad assumere incarichi provvisori e/o disponibili ricoprire turni volanti”.

Nonostante siano stati pubblicati bandi riservati agli specializzandi per coprire i turni delle giornate festive e nel fine settimana, e sia stato chiesto più volte ai medici in servizio la disponibilità per turni volanti, non c’è stata alcuna risposta.

Per questo le guardie mediche, dove non sia presente il medico turnista, resteranno chiuse nei giorni: 15, 23, 25 e 31 dicembre. In alternativa, saranno aperti i punti di guardia medica di Tonara, di Aritzo e il 118.

