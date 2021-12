Vinicio Marchioni torna a Cagliari per presentare lo spettacolo “I soliti ignoti”, trasposizione teatrale del fortunato film di Mario Monicelli, diretto proprio dall’attore e regista romano. La prima è andata in scena al Teatro Massimo mercoledì 15 dicembre alle 20,30 e verrà riproposto fino a domenica 19 dicembre (alle 19). Nella giornata di venerdì 17, poi, si terrà una doppia recita con la pomeridiana alle 16,30.

Lo spettacolo è stato inserito nel programma “La Grande Prosa” firmata CeDAC (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna). Sul palco ci sarà lo stesso Marchioni insieme a Giuseppe Greco, accanto a Paolo Giovannucci e a Salvatore Caruso, Vito Facciolla, Antonio Grosso, Ivano Schiavi, Marilena Anniballi per la cronaca delle (dis)avventure di piccoli malfattori e “professionisti” del ramo impegnati nella preparazione di un grosso “colpo” grazie al quale “sistemarsi” per un po’ di tempo, pagare i debiti e stare tranquilli, anziché continuare a entrare e uscire di prigione.

La pièce è un vivace affresco dell’Italia del secondo dopoguerra, attraverso le storie di gente comune, che non godrà degli effetti del boom economico, abituata a vivere di espedienti e a ricorrere all’arte di arrangiarsi per sbarcare il lunario.

Lunedì 20 dicembre lo spettacolo sarà presentato alle 21 al Teatro Comunale di Sassari per la “Stagione di Prosa e Danza 2021-2022″ del CeDAC, con un cambio cast: Fabio Troiano nel ruolo di Tiberio Baschi, interpretato da Marcello Mastroianni sul grande schermo, invece di Vinicio Marchioni.

