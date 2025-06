Gita in yacht con gli amici e tuffi nell'acqua cristallina per Fedez, mentre sull'Isola è arrivata anche Clara

Fedez, bagno in Sardegna | Nell’Isola anche Clara: il gossip impazza

Ormai impegnati da tempo a promuovere il loro brano “Scelte stupide”, i cantanti Fedez e Clara sono sbarcati in Sardegna. Sui social i due hanno postato diverse stories del loro arrivo sull’Isola, per la precisione in Gallura, ma sempre separati.

Un particolare che però non frena certo il gossip degli ultimi mesi, secondo cui tra la coppia ci sarebbe più che una collaborazione artistica. Pettegolezzi su cui sia Clara che Fedez hanno giocato nell’ottica di promuovere il loro lavoro insieme, ma che la contemporanea presenza in Sardegna di sicuro non spegnerà.

Intanto Fedez si è già divertito con una gita in yacht insieme agli amici, mentre Clara ha mostrato qualche scorcio del panorama sardo mentre era in viaggio in macchina poco dopo il suo arrivo.

