Buffy e Paris Hilton, le star internazionali girano la Sardegna in yacht

Non solo i vip nostrani, ma anche le star internazionali scelgono la Sardegna per le vacanze: foto da sogno negli yacht per Sarah Michelle Gellar e Paris Hilton

La Dolce Vita è in Sardegna. Non solo i vip nostrani continuano a scegliere l’Isola come meta preferita delle vacanze a favore di selfie (e paparazzi), ma anche le star internazionali si lasciano conquistare dal mare cristallino e dalle gite in barca su scorci mozzafiato.

Questa settimana infatti hanno fatto il giro dei social le foto di Sarah Michelle Gellar, la “Buffy ammazzavampiri” dell’iconica serie televisiva a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000. L’attrice ha partecipato al Filming Italy svolto al Forte Village, ma nel tempo libero non ha perso neanche un minuto per godersi la Sardegna della costa sud.

Tra aperitivi con salsiccia e formaggio, spritz ghiacciati e vermentino, Buffy ha pubblicato tantissimi post del suo soggiorno in Sardegna, dove immancabile è stato il giro in yacht. Non poteva essere da meno una delle regine assolute dei social, ovvero Paris Hilton, che ai suoi quasi 27 milioni di follower ha mostrato la sua gita in yacht con la famiglia, offrendo scorci della Sardegna da autentica cartolina.

