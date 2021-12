Domani, sabato 18 dicembre, si apriranno le porte del Parco Geominerario della Sardegna, con l’apertura per un’intera giornata e gratuita ai visitatori di tutte le realtà che operano all’interno dell’area della Grande Miniera di Serbariu.

Open Your Mine, evento promosso dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, è coorganizzato con il Comune di Carbonia, Sotacarbo, Fabbrica del Cinema, Museo del Carbone, Museo dei Paleo Ambienti Sulcitani, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e con la partecipazione dei Giovani Unesco e della Fondazione di Sardegna.

Tutte le realtà operanti all’interno dell’area della Grande Miniera di Serbariu apriranno gratuitamente le loro porte per visite guidate, laboratori e workshop tematici: i visitatori potranno ammirare le collezioni museali, visitare il sottosuolo di una miniera di carbone, conoscere il lavoro dei ricercatori e comprendere meglio la storia del territorio attraverso materiale foto/video/cartaceo. Non mancherà un’area dedicata allo streetfood e alle produzioni locali.

“Questo evento unico nel suo genere si propone da un lato di avvicinare i visitatori alla cultura e al mondo delle miniere, alla tutela dell’ambiente e alle buone pratiche della sostenibilità; dall’altro di far sì che le comunità dei territori interessati dall’attività mineraria si possano riappropriare della loro storia e trovino la via per un nuovo sviluppo dei siti, che venga per esempio dal riutilizzo a fini turistico culturali dei beni materiali e immateriali lasciati dalle attività dismesse – spiega Alessandro Abis, guida ambientale e animatore della iniziativa. “Sono felice di poter mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze in ambito minerario e di turismo per un progetto così importante, che prova a proporre nuove visioni di promozione e sviluppo del territorio.

