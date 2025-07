Campulongu, auto senza freno a mano piomba verso la spiaggia: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nella spiaggia di Campulongu, a Villasimius. Una monovolume Citroen ha rischiato di piombare sui bagnanti in spiaggia dopo una corsa senza nessuno al volante. Come raccontato dalla nota pagina social Welcome to Sardegnas, l’auto infatti è risultata priva di freno a mano. Da capire se a causa di una distrazione o per un guasto.

Soltanto una ringhiera ha frenato il mezzo, evitando che precipitasse sulle persone. Grosso spavento anche per una famiglia in bici, salva per pochi centimetri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Sardegnas (@welcometosardegnas)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it