“Negli ultimi anni, in Sardegna, si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. La Regione è da sempre vicina a quelle amministrazioni comunali costrette a spese impreviste, che gravano pesantemente sui già precari bilanci comunali”. Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, dopo l’approvazione in Giunta regionale dello stanziamento di 2 milioni 255mila 836 euro da destinare a sedici Comuni.

“Si è trattato di eccezionali precipitazioni, forti raffiche di vento e mareggiate che hanno funestato alcune zone dell’Isola tra novembre 2018 e gennaio 2021 – ha ricordato l’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile -. Le richieste di contributo e la documentazione comprovante le spese sostenute dai Comuni sono state esaminate dalla Protezione civile, anche tramite sopralluoghi”.

I contributi sono stati così assegnati: Arzana (231.253 euro); Assolo (35.184); Bonorva (133.343); Cagliari (203.378); Cardedu (324.532); Jerzu (34.664); Mandas (313.109); Meana Sardo (25.443); Ittiri (69.976); Osilo (300.634); Pozzomaggiore (124.965); Thiesi (124.175); Ulassai (127.761); Villagrande Strisaili (101.436); Villasor (79.109); Villaputzu (26.891).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it