Dopo l’esclusione dalla gara di ieri sera contro la Juventus, terminata 2-0 per la squadra di casa, Diego Godin è un fiume in piena. Ai microfoni di Radio Sport 890 in Uruguay ha detto: “Cosa è successo a me e a Caceres? In realtà non è successo nulla, mi piacerebbe parlare di tutti i dettagli ma in questo momento non posso. Non parlerò fino a quando non lascerò il club, ed è ovvio che lascerò la squadra”.

I problemi sono iniziati l’estate scorsa, quando il difensore del Cagliari Calcio ha deciso di ridursi lo stipendio e restare nei rossoblù fino al 2024. “Ho già deciso di lasciare il club – ha affermato l’uruguayano -, qualche settimana fa ho rinnovato per fare un favore alla società e ho abbassato il mio ingaggio e stavo già riflettendo sulla possibilità di andare via a gennaio”.

“Non è una questione di mancanza di professionalità o di mancanza di rispetto, sono discorsi contrattuali per una situazione complicata da parte del Cagliari, che non è di adesso ma che risale già a un anno fa. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, chissà che in 10 giorni o due settimane possa raccontare tutto con piacere”, ha concluso Godin.

