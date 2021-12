In occasione delle festività natalizie, il servizio Ctm potrebbe subire delle variazioni. Nella giornata di venerdì 24 dicembre, il servizio termina alle 22, mentre sabato 25 dicembre, il servizio verrà svolto tramite le Circolari “I” (Interna)*, “E” (Esterna)** e “L” (Litoranea)***. Domenica 26 dicembre, si svolgerà il normale servizio festivo (della domenica).

Il CTM Point di viale Trieste 151 sarà regolarmente aperto venerdì dalle 8,15 alle 13.

Il numero verde 800078870 è attivo tutti i giorni, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio 2022, dalle 8,30 alle 18,30.

*CIRCOLARI INTERNE

“I” ROSSA:

Prima corsa del mattino 7:00, ultima corsa del mattino 12:10. Prima corsa del pomeriggio 16:00, ultima corsa del pomeriggio 21:50 (frequenza 40 minuti).

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – viale Diaz – Ponte Vittorio – viale S. Bartolomeo – S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – Amsicora – via della Pineta – via Scano – Largo Gennari – via Pergolesi – via Petrarca – via Dante – Piazza Giovanni XXIII – via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro – via Donoratico – viale Ciusa – via Romagna – via Liguria – via Campania – via Cadello – via M. Piovella – via Sirai – via Cinquini – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – via Peretti – Ospedale Brotzu – via Piero della Francesca – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì/Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Emilia – via Abruzzi – Piazza S. Michele – viale S. Avendrace – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

“I” NERA:

Prima corsa del mattino 7:20, ultima corsa del mattino 11:50. Prima corsa del pomeriggio 16:20, ultima corsa del pomeriggio 22:10 (frequenza 40 minuti).

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via S. Avendrace – via S. Michele – P.zza S. Michele – via Is Mirrionis – via Pertusola – via Meilogu – via Quirra – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – Ospedale Brotzu – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti -Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Campania – via Liguria – via Romagna – viale Ciusa – via Donoratico – via 28 Febbraio – Piazza Giovanni XXIII – via Pascoli – via Petrarca – via Pergolesi – Largo Gennari – via Scano – via della Pineta – viale Diaz – viale S. Bartolomeo – viale S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – viale Diaz – via Roma – Piazza Matteotti.

**CIRCOLARI ESTERNE

“E” ROSSA:

Prima corsa del mattino 6:45, ultima corsa del mattino 12:15. Prima corsa del pomeriggio 16:15, ultima corsa del pomeriggio 2145 (frequenza 30 minuti).

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Diaz – via Stazione Vecchia – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – [Quartu] – via Br. Sassari – [Quartucciu – Selargius] – via Trieste – [Monserrato] – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S. M. Chiara – via Cadello – via Is Mirrionis – Piazza San Michele – via Is Maglias – viale Merello – via De Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

“E” NERA:

Prima corsa del mattino 7:00, ultima corsa del mattino 12:30. Prima corsa del pomeriggio 16:00, ultima corsa del pomeriggio 21:30 (frequenza 30 minuti).

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via Pola – C.so Vitt. Emanuele – viale Merello – via Is Maglias – Piazza San Michele – via Is Mirrionis – via Cadello – via S. M. Chiara – via Legnano – via Riva Villasanta – via Italia – [Monserrato] – via Cabras – via Zuddas – [Selargius – Quartucciu – Quartu] – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi -Cagliari – viale Marconi – via S. Benedetto – via Paoli – via Sonnino – via XX Settembre – via Roma – Piazza Matteotti.

***LINEA “L” LITORANEA:

Prima corsa del mattino ore 7:40, ultima corsa del mattino 12:20. Prima corsa del pomeriggio 16:40, ultima corsa del pomeriggio 21:20 (frequenza 40 minuti).

Percorso: piazza Matteotti (fronte stazione FS capolinea PF) – via Roma (corsia centrale) – viale Diaz – Ponte Vittorio – viale Poetto – Lungomare Poetto di Cagliari – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale L. da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza S. Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungomare Poetto di Quartu – Lungomare Poetto di Cagliari – viale Poetto – viale Diaz – via Roma (corsia centrale) – piazza Matteotti (fronte stazione FS capolinea PF).

Le circolari “E” NERA e “I” NERA effettueranno il capolinea nell’area riservata alle linee PF-PQ, mentre le circolari “E” ROSSA e “I” ROSSA presso il capolinea delle linee 30/31.

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it