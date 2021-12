Tantissime persone hanno partecipato ieri ad Iglesias alla fiaccolata in difesa del CTO e della sanità nel territorio. E alla fine della grande manifestazione popolare è arrivato l’atteso annuncio: il reparto di chirurgia riaprirà.

“Ce l’abbiamo fatta – raccontava ieri su FB il sindaco Mauro Usai, che per giorni ha presidiato l’ospedale dove, per mancanza di anestesisti, era stata interrotta l’attività del reparto di Chirurgia -. Oggi ad Iglesias è successa una cosa che non si vedeva dai tempi delle miniere – scriveva Usai -. Tutto il territorio del Sulcis Iglesiente, unito, per rivendicare il diritto alla salute per i nostri concittadini. Grazie a questa grande mobilitazione in serata è arrivato il provvedimento tanto atteso: la chirurgia d’elezione riprenderà l’attività. I ringraziamenti vanno ad ogni persona che in questi giorni a vario titolo, si è impegnata per ottenere questo risultato. Speriamo che in futuro nessun sindaco debba ricorrere ad azioni estreme per rivendicare ciò che ci spetta di diritto e che è sancito nella nostra costituzione. Grazie a tutti, non mi sono mai sentito solo in questa battaglia, anche nei momenti più difficili. Spero di essere sempre degno della vostra grande, grandissima voglia di lottare per un futuro migliore. Uniti si vince!”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it