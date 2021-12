Non ci sarà il sole dell’anno scorso, ma neppure il freddo di qualche giorno fa. Il Natale 2021 sarà caratterizzato da un clima incerto, in leggero peggioramento nei prossimi giorni con la possibilità di piogge sparse in varie zone dell’Isola.

Nonostante le cassandre da settimane abbiano annunciato un Natale e Capodanno al gelo questo periodo – evidenzia sui suoi profili social Matteo Tidili, meteorologo della Rai regionale – “correnti miti oceaniche e temperature sopra la media caratterizzeranno l’ultima settimana dell’anno e molto probabilmente anche la prima parte di gennaio con il temporaneo ritorno delle piogge che tra Natale ed il 28 bagneranno ad intermittenza l’isola. Il flusso umido e perturbato atlantico tornerà infatti a scorrere con decisione sul bacino del Mediterraneo tra Natale e Santo Stefano trasportando il primo sistema frontale che sull’isola produrrà piogge, anche a carattere di rovescio, a tutte le quote e più frequenti sui settori occidentali ed interni. La neve, che sul Gennargentu ha finora retto bene grazie all’aria secca in quota, andrà quindi inevitabilmente in forte crisi e ritiro già dalle prossime giornate ma soprattutto dal week end. Anche l’inizio della prossima settimana sarà instabile con il passaggio, tra lunedì e mercoledì, di due ulteriori impulsi atlantici che, saranno poi seguiti da una burrasca di maestrale (mercoledì/giovedì) e da un ripristino di condizioni anticicloniche tra San Silvestro ed il nuovo anno”.

Anche il meteorologo Alessandro Gallo, esperto di Meteo Network Sardegna, intervistato dall’Ansa, evidenzia il clima incerto che ci aspetta nei prossimi giorni. “Sulla Sardegna tempo a tratti instabile con nuvolosità vivace brevi precipitazioni a carattere di pioviggine intermittente che si alterna a locali schiarite. Per il 24, 25 e 26 dicembre la nuvolosità sarà in aumento con piogge deboli intermittenti, più marcate ma non significative sul settore occidentale. La tendenza sarà ad un graduale miglioramento in particolare per il primo dell’anno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it