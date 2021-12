È un dipendente civile dell’Esercito in servizio alla caserma Mereu la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina in viale Ferrara a Cagliari. Massimo Mastromarino, 59 anni, di Monserrato, stava percorrendo la strada per andare al lavoro in via San Bartolomeo sul suo scooterone quando è stato travolto da un Suv della Ford che viaggiava contromano ad alta velocità. L’uomo è stato sbalzato dalla moto ed è morto sul colpo.

Il conducente del suv, un 41 enne, sarebbe entrato nel senso sbagliato del viale seguendo le indicazioni del navigatore satellitare dell’auto. Ora è accusato di omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

