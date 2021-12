Si è tenuto oggi anche in Sardegna il primo sciopero dei lavoratori nella BNL dagli anni ’90. La giornata di protesta era stata proclamata ufficialmente lo scorso 15 dicembre da tutte le organizzazioni sindacali del settore Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin per protestare contro il piano del gruppo di riorganizzazione varato dalla banca del gruppo francese Bnp Paribas che prevede, tra l’altro, l’esternalizzazione di oltre 900 dipendenti dell’IT e del back-Office, circa l’8 per cento della forza lavoro della banca, che conta un totale di 11.500 addetti distribuiti tra uffici centrali e le oltre 700 agenzie sparse su tutto il territorio italiano.

