Il Cagliari inizia il 2022 con una brutta tegola: Naithan Nandez. Stando al quotidiano di Montevideo El Pais, sul centrocampista uruguaiano pende un mandato d’arresto nel suo paese d’origine per violenze sull’ex compagna. La magistratura uruguaiana accusa il giocatore del Cagliari di violenza fisica, domestica, psicologica e patrimoniale ai danni dell’ex compagna Sarah Garcia Mauri. L’indagine è stata avviata in Uruguay, ma i fatti si sarebbero svolti durante la permanenza della coppia in Argentina e Italia.

Le autorità uruguaiane sono intenzionate ad estendere il mandato d’arresto a livello internazionale per velocizzare il processo a carico del centrocampista, tornato in Italia ed attualmente in quarantena perché trovato positivo al Covid-19. Se il provvedimento non dovesse essere esteso a livello internazionale il rientro di Nandez in Uruguay è previsto a fine gennaio per la prossima convocazione con la Nazionale.

I rossoblù, penultimi in classifica, rischiano ora seriamente di perdere una pedina importante in vista della corsa per la salvezza.

