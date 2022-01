Una donna in difficoltà si è persa questo pomeriggio nella zona di Monte Cresia, a Sinnai. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo dalle 18 circa per ricercare la donna che non riesce a trovare il percorso di rientro. Al momento gli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto sono in contatto telefonico con la dispersa e stanno cercando di localizzarla tramite le coordinate GPS del telefono cellulare.

Sul posto stanno operando squadra ordinaria della sede centrale del Comando, il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) anche con automezzi fuoristrada a causa della zona impervia. Impegnati anche Corpo Forestale Regionale, Soccorso Alpino e i Carabinieri.

