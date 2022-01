L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu non ha dubbi: “L’idea è di rientrare a scuola il 10 gennaio, considerato che il 7 è venerdì, ma la decisione verrà presa comunque a livello nazionale”, ha dichiarato all’Ansa prima della conferenza delle Regioni per discutere anche della bozza riguardo il ritorno in classe.

Nel frattempo, l’assessore regionale ha confermato che si è già a lavoro per “uno screening su base volontaria”, come proposto nella giornata di ieri dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dall’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu.

Si partirà probabilmente dal Sud Sardegna, dove l’incidenza dei contagi è maggiore rispetto al resto del territorio.

