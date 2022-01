“Non sono i segni sul viso a far male, quelli passano, ma i segni che ognuno di noi si porta nell’anima. Siamo stanchi. Ormai son quasi due anni che viviamo accompagnati dal dolore, che non è mai passato, ci siamo dovuti abituare a conviverci, e a fare finta che sia tutto ok”.

E’ l’ennesimo sfogo sui social di chi negli ospedali lotta da due anni in prima linea contro il Covid ed ha a che fare quotidianamente con i pazienti in rianimazione condividendone emozioni e paure.

“Viviamo accompagnati dalla paura, dalla rabbia, dall’ansia e dal panico – scrive Veronica Marras, infermiera dell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità -. Ne usciremo prima o poi, forse…ma come? Non saremo più gli stessi di prima. E ancora dopo due anni c’è chi si ostina a non vaccinarsi e a finire in rianimazione. Meditate. Riflettete. Le nostre energie non sono infinite”.

