Contagi in diminuzione ma i ricoveri continuano ad aumentare in Sardegna. Nell’isola si registrano oggi 1080 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 5000 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22646 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (3 in più di ieri), quelli in area medica sono 188 (8 in più di ieri). 14321 sono i casi di isolamento domiciliare ( 788 in più di ieri). Non si registrano decessi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it