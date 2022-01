Il 30 dicembre 2021 il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha presentato il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, suscitando non poche polemiche da parte dei residenti. Tra questi, c’è anche la sede cagliaritana di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), da sempre impegnata a preservare i diritti di chi preferisce il mezzo ecologico a due ruote all’auto.

In un comunicato, l’associazione prende le distanze dall’articolo 19 (comma b) del regolamento, in cui si legge:“È vietato incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo”.

Per questo Fiab Cagliari chiede un’urgente modifica “se no, alla prima multa che sarà fatta con questo regolamento in vigore, faremo ricorso nelle sedi opportune”. Il documento, infatti, è stato recentemente adottato dalla Giunta comunale ma deve ancora passare per l’approvazione delle Commissioni consiliari permanenti e in Consiglio Comunale per vedere la sua entrata in vigore definitiva.

Ma non è tutto. L’associazione ecologista fa notare che a Cagliari “le rastrelliere mancano o risultano inutilizzabili”. Come documentato dalle foto, infatti, “in Piazza Dettori, Mercato di San Benedetto e Piazza De Gasperi, legare la bicicletta al palo, cercando sempre di non arrecare intralcio ai pedoni, è l’unica opzione percorribile”.

Per questo motivo, Fiab Cagliari propone di aggiungere il seguente comma: “Il divieto non si applica in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio delle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate”.

A tal proposito, l’associazione fa notare “che il progetto Svolta, approvato da questa amministrazione in pompa magna e finanziato con fondi ministeriali, risulta ancora del tutto inattuato: un progetto che prevede milioni di euro per la realizzazione di nuove rastrelliere e nuove infrastrutture ciclabili è ancora del tutto fermo al palo”.

