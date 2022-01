“Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” è l’ultimo libro di Giovanni Impastato che, durante l’incontro-dibattito in programma per il prossimo 13 gennaio alle ore 16 nella sede di via Meilogu del Cpia, incontrerà studenti del centro provinciale istruzione degli adulti di Cagliari.

I corsisti del Cpia avranno l’occasione di confrontarsi con Giovanni Impastato che, partendo dalla sua ultima pubblicazione, illustrerà la vicenda di suo fratello Peppino offrendo agli studenti delle scuole serali un’imperdibile occasione di crescita, riflessione e formazione sulla legalità. Un’opportunità che, grazie alla diretta streaming sul canale Facebook del Cpia1 di Cagliari, la scuola apre a tutto il territorio e a chiunque desideri ascoltare Impastato.

Un’azione coraggiosa quella di Giovanni Impastato che non si sottrae alle situazioni più difficili: la mattina del 13 gennaio incontrerà gli studenti della sede carceraria di Uta del Cpia. I corsisti ristretti nella casa circondariale E. Scalas potranno così confrontarsi con un simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità.

Giovanni è il fratello minore di Peppino Impastato, attivista e giornalista, assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978 dopo anni di battaglie contro Cosa Nostra. Nonostante i legami familiari con l’ambiente mafioso, Peppino si ribella a un destino apparentemente segnato e denuncia affari loschi e legami tra malaffare e politica con azioni clamorose e costanti.

Una storia resa celebre dal film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, una vicenda che Giovanni ha vissuto in prima persona percorrendo con Peppino i passi che separavano la loro casa da quella del boss Badalamenti e – dopo l’omicidio del fratello – i milioni di passi per proseguire quelle azioni di legalità e lotta. Fondamentali in questo senso l’educazione alla legalità con gli incontri nelle scuole.

