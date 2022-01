Probabilmente sono soltanto dei volatili, anche se le dimensioni sono un po’ troppo grandi. Ma il fotografo che nel primo pomeriggio dello scorso 31 dicembre ha immortalato questi quattro corpi affusolati all’Isola Rossa, tra Trinità d’Agultu e Vignola, ha comunque deciso di sottoporre lo scatto alla sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici.

“Al momento dello scatto non ha notato nulla ad occhio nudo, ma si è reso conto del particolare in un secondo momento, mentre stava visionando le foto scattate al paesaggio marino della località turistica, che si trova lungo la costa del Nord Sardegna”, si legge nell’account fb Ufo Sardegna News, che riporta il commento dell’ufologo Antoniomaria Cuccu. “Anche in questo caso, come è accaduto in altre situazioni analoghe – ci spiega Cuccu – il testimone non si è accorto cosa stava transitando in quel momento davanti a lui, perché intento a fissare il display del suo telefonino, per scegliere la migliore inquadratura del paesaggio da fotografare. – Il particolare della foto in questione: “quattro corpi affusolati e scuri” che transitavano nel cielo, può essere spiegato sicuramente come il passaggio di volatili. Il testimone, nonostante non abbia espresso alcuna ipotesi in riguardo, ha desiderato comunque proporre questo documento fotografico all’attenzione del Centro Italiano Studi Ufologici”.

