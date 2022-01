Il presidente della Regione Christian Solinas (32 voti), il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais (24 voti), e il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau (21 voti) sono i tre delegati della Sardegna che parteciperanno, dal 24 gennaio a Roma, alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica.

Alla fine non ci sono stati colpi di scena e il Consiglio regionale ha scelto secondo gli accordi interni delle coalizioni e soprattutto secondo la prassi, che prevede che i grandi elettori siano i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale e il capogruppo del partito di minoranza più rappresentativo. Non è riuscita a sparigliare gli equilibri l’Udc del sempreverde Giorgio Oppi che, fino a poche ore dal voto in Aula, ha rivendicato mani libere: Antonello Peru, consigliere regionale del Gruppo Udc-Cambiamo! ha ottenuto 15 voti, mentre una scheda è stata dichiarata nulla.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it