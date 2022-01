Si avviano alla conclusione i lavori di restyling del manto stradale di via Sonnino che stanno creando parecchi disagi agli automobilisti cagliaritani, soprattutto nelle ore di punta. Da lunedì prossimo – fa sapere il Comune – partiranno i lavori per la nuova bitumatura in via Palestrina. Il rifacimento del manto stradale interesserà la strada dalla via Genneruxi sino al largo Gennari. Si inizierà con la rimozione del vecchio asfalto, quindi si procederà con la bitumatura e in ultimo la tracciatura della segnaletica orizzontale.

“Anche in questo caso, spiegano dall’Ufficio alla viabilità del Comune di Cagliari, gli interventi saranno condotti in modo da limitare al minimo i disagi e senza interruzione del traffico veicolare. Per l’intera durata del cantiere sarà possibile percorrere la via Pergolesi, con la dovuta prudenza, prestando particolare attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni dei movieri”.

