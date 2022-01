“La campagna sta procedendo bene, i dati ci dicono che il picco non è ancora stato raggiunto. I vaccini sono importanti: circa due terzi dei ricoveri sono di persone non vaccinate”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, in seguito alla pubblicazione degli ultimi numeri riguardo i casi di positività al Covid.

“Nessun ricovero per Covid per i cittadini che hanno ricevuto la terza dose, gli unici positivi sono asintomatici ricoverati per altre patologie”, aggiunge Nieddu.

Intanto prosegue serrata la campagna vaccinale nell’Isola, che nella giornata di ieri ha raggiunto le 700mila dosi booster su un totale di 3,3 milioni.

