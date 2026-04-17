Assemini, l’addio a Michele Murgia: amici in motorino e il suo volto nelle magliette

Un silenzio carico di emozione, interrotto solo dal rombo dei motorini che hanno accompagnato il feretro in Chiesa. Così Assemini ha salutato per l’ultima volta Michele Murgia, il 21enne morto nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale avvenuto a Uta.

Nella parrocchia di San Pietro si è radunata una folla numerosa composta da familiari, amici e conoscenti. La chiesa gremita ha fatto da cornice a un momento di profondo raccoglimento, con tanti presenti che indossavano magliette raffiguranti il volto del giovane accompagnato dalla scritta “Michele sarai sempre nei nostri cuori”. All’esterno della chiesa, fiori e palloncini bianchi e azzurri. Segni tangibili di un affetto profondo e condiviso.

Il ragazzo ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ad altri due amici è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo, lasciando sgomenta un’intera comunità.

Sui social network si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e i ricordi dedicati al giovane. Non mancano però anche polemiche legate ad alcuni commenti sulla dinamica dell’incidente, in particolare sul fatto che l’auto coinvolta risultasse rubata.

Un aspetto che resta sullo sfondo rispetto al dolore di una comunità che ha scelto di stringersi attorno alla famiglia, rendendo omaggio a una vita spezzata troppo presto.

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