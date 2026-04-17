Selargius, donna caduta dal terzo piano: l’ipotesi omicidio si indebolisce

È morta a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta dal terzo piano Florina Florea, 66 anni, di origine romena, trovata senza vita martedì sera nell’area parcheggio dietro la palazzina di via Logudoro, a Selargius.

A chiarirlo è stata l’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis, che ha stabilito come il decesso sia riconducibile alle ferite provocate dall’impatto. Come riportato dall’Ansa, dagli esami non sarebbero emerse evidenti tracce di aggressione sul corpo della donna, elemento che al momento orienta le indagini verso scenari diversi dall’omicidio, senza però escluderlo.

Resta infatti ancora da chiarire l’origine delle numerose tracce di sangue rinvenute all’interno dell’abitazione in cui la 66enne viveva da qualche mese, ospite di un anziano di 87 anni, attualmente indagato per omicidio. Su questo aspetto sono al lavoro i militari del Ris di Cagliari, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.

Le indagini, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Quartu e del Comando provinciale di Cagliari, proseguono mantenendo aperte tutte le ipotesi: dall’incidente domestico al gesto volontario, fino alla pista più grave di un possibile omicidio. Alla luce dei primi riscontri medico-legali, l’ipotesi del gesto volontario sembrerebbe al momento quella che sta prendendo quota.

Emergono intanto alcuni elementi sullo stato di salute della donna. Sempre secondo quanto raccolto dall’Ansa, il giorno precedente alla morte, infatti, si era sentita male mentre si trovava nel quartiere di Is Mirrionis ed era stata trasportata in ospedale, da cui era stata dimessa poco dopo.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche una telefonata avvenuta poco prima della caduta. La 66enne avrebbe avuto una discussione animata con uno dei figli residenti all’estero, episodio che potrebbe assumere rilievo nel quadro complessivo delle indagini.

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