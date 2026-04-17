Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali

Il Cagliari si prepara a una delle sfide più impegnative della stagione: alle 20:45 i rossoblù affrontano l’Inter allo stadio Meazza di San Siro, nel match valido per la 33ª giornata di Serie A.

La squadra guidata da Fabio Pisacane arriva all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella corsa alla salvezza. Con 33 punti in classifica, i sardi sono chiamati a una prova di carattere contro una formazione che guida il campionato con 75 punti e che attraversa un momento di grande forma, come dimostra il recente successo per 4-3 contro il Como.

Le scelte

Il confronto si preannuncia particolarmente difficile per il Cagliari, che dovrà contenere la qualità e la profondità della rosa nerazzurra. L’Inter, allenata da Cristian Chivu, conferma il suo assetto consolidato, nonostante alcune assenze importanti, tra cui quella di Lautaro Martinez. In attacco spazio alla coppia Thuram–Pio Esposito, mentre a centrocampo sarà ancora protagonista Nicolò Barella, ex della gara.

Sul fronte rossoblù, Pisacane punta su un undici equilibrato, con Caprile tra i pali e una difesa composta da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. Sulle corsie laterali agiranno Palestra e Obert, mentre in mezzo al campo Gaetano sarà affiancato da Adopo e Sulemana. In attacco la coppia formata da Esposito e Borrelli.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, P. Esposito.

Allenatore: Chivu

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Obert, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Esposito, Borrelli.

Allenatore: Pisacane

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