Volotea ha concluso oggi il suo primo volo con un barellato a bordo. Ne dà notizia la pagina FB Sardegna in volo. Le ultime tre file sono infatti sono state destinate alla barella e al passeggero nella più totale privacy. Oltre ai barellati dal 1° dicembre 2021 è possibile portare gli animali in stiva e dal 7 dicembre possono viaggiare anche i minori non accompagnati.

