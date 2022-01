Ora è ufficiale. L’attaccante rossoblù Joao Pedro è stato convocato dal mister azzurro Roberto Mancini nel prossimo stage dell’Italia in programma a fine mese a Coverciano. Tra i convocati anche il portiere del Cagliari Alessio Cragno.

Eppure la convocazione del brasiliano – insieme a lui Mancini ha convocato anche il difensore della Lazio Luiz Felipe, anche lui brasiliano con doppio passaporto – non manca di scatenare qualche polemica. In un messaggio pubblicato da Goal Italia l’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie ha infatti criticato la scelta di Mancini di chiamare per lo stage azzurro il difensore della Lazio e l’attaccante del Cagliari: “Non sono proprio italiani, non sposano nessuna causa nazionale: lo fanno solo perché c’è il Mondiale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it