Cagliari, lavoro in ritiro: ecco come giocherebbe oggi la squadra di Pisacane

Il Cagliari prosegue il ritiro in Val Camonica nel comprensorio di Ponte di Legno e Tonale per preparare al meglio la prossima stagione che prenderà avvio a metà agosto con gli impegni in Coppa Italia, per entrare nel vivo del campionato con la prima giornata del 23 agosto.

In attesa di nuovi acquisti, su cui il Ds Angelozzi è costantemente a lavoro (Folorunsho su tutti, ormai ai dettagli per il suo trasferimento in rossoblù), mister Fabio Pisacane ha iniziato le proprie prove tattiche con i giocatori attualmente a disposizione.

Tra le diverse varianti di modulo, quello che più sembra piacere al nuovo allenatore è il 4-3-3 con l’eventuale variante in 4-3-1-2 aggiungendo il trequartista più avanzato alle spalle delle due punte.

Uno dei grandi dilemmi che i tifosi si stanno ponendo in questi primi giorni è sulla posizione che potrebbe ricoprire Zortea, uno tra i migliori nella passata stagione come quinto di centrocampo, ruolo che nel 4-3-3 verrebbe “eliminato”. La soluzione che Pisacane potrebbe adottare sarebbe quella di abbassare Zortea a ruolo di terzino destro viste le sue grandi capacità di corsa che potrebbero portarlo a spingere lungo tutta la corsia destra.

Un secondo “enigma” riguarda la scelta sugli esterni offensivi, con i soli Luvumbo e Felici come giocatori puri di ruolo, a cui si aggiungono i giovani Vinciguerra e Trepy, oltre al possibile adattamento di Gaetano (che nel ritiro di Temù prosegue i propri lavori di recupero dopo l’operazione chirurgica).

Ecco, dunque, come potrebbe schierarsi ad oggi il probabile undici titolare di mister Pisacane: Caprile; Zortea (Zappa), Luperto, Mina, Obert (idrissi); Adopo, Prati, Marin; Luvumbo, Piccoli, Felici.

