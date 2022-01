Maggiori controlli nelle zone più a rischio e negli orari notturni e più videocamere di sorveglianza per rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini. Lo ha deciso questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a seguito degli episodi di violenza ai danni di alcune giovani donne avvenuti in città.

“Il Prefetto ha stabilito di intensificare i controlli nelle zone più a rischio, e negli orari notturni, e ha chiesto al comune di installare più videocamere di sorveglianza – annuncia Truzzu sui suoi social -. L’episodio della violenza alla ragazza avvenuto nei giorni scorsi, mi ha turbato come uomo delle istituzioni e come padre. Cagliari deve essere sempre più una città sicura e tutti abbiamo il dovere di intervenire affinché certi terribili episodi rimangano solo un brutto ricordo”.

