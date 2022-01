L’episodio si era verificato il 25 marzo 2017, quando 77 ultras del Cagliari si erano resi protagonisti di un raid in centro città, a Sassari, vicino alla stazione ferroviaria, causando anche diversi feriti.

Nel pomeriggio la squadra rossoblù si incontrava con il Sorso per una amichevole. Ma appena arrivati, gli ultras cagliaritani hanno inziato a compiere atti vandalici, fino ad arrivare a una vera e propria guerriglia urbana contro i tifosi della Torres.

Il gup di Sassari Giuseppe Grotteria per le udienze preliminari ha comminato a carico dei tifosi pene che variano tra i 3 anni (per chi aveva già subito condanne per reati specifici), i 2 anni (per chi ha comunque dei precedenti) e 1 anno e 8 mesi per gli incensurati.

