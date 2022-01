Nella puntata di ieri sera del programma tv “Che Succ3de”, in onda su Rai2, la conduttrice Geppi Cucciari ha raccontato la storia di Lucy Salani, donna transessuale di 98 anni sopravvissuta ai campi di concentramento.

In diretta, collegata dalla sua abitazione, la 98enne ha parlato della sua vita, dei suoi genitori e del giorno in cui è stata deportata a Dachau per diserzione e per la sua transessualità: “Prima portavo i cadaveri – racconta Salani -, poi ho lavorato alla stazione di Monaco dove facevo i binari. Alla fine mi hanno sparato, ma sono sopravvissuta. La mia paura più grande? Di essere viva. Volevamo tutti morire, ma eravamo troppo vivi per poterlo fare perché avevamo paura del dolore, ma avremmo voluto morire tutti. Mi ha aiutato la forza di volontà, la forza del domani, la forza di essere liberata. Quando ero lì ho più volte perso la speranza, dicevo qua ci lascerò il mio cadavere”.

Dopo aver chiuso il collegamento, Geppi Cucciari non è riuscita a trattenere le lacrime e, con le mani sul viso, ha cercato di nascondere la commozione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it