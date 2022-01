L’intesa per la rielezione del presidente Sergio Mattarella è “perfettamente in sintonia con il sentire del Paese, fatto di una richiesta di stabilità e continuità”. Lo afferma in una nota Andrea Frailis, deputato del Partito democratico, mentre alla Camera è in corso l’ottava votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica che porterà al secondo mandato per il presidente uscente Sergio Mattarella.

“Gli italiani non avrebbero compreso soluzioni che avrebbero potuto creare pericolose fratture in Parlamento, e soprattutto l’interruzione dell’azione di un Governo che sta rispondendo efficacemente alle esigenze comuni – afferma l’ex giornalista -: confermare nei loro alti ruoli istituzionali Mattarella e Draghi sarà un bene anche per regioni come la Sardegna, che da un rapporto leale e proficuo con lo Stato, attende le necessarie risposte ai tanti e gravi problemi che vive attualmente”, ha detto.

