Questa mattina il personale della sezione sorveglianza edilizia della polizia locale di Cagliari ha sequestrato penalmente un manufatto abusivo costruito nello sterrato tra i palazzi di via Schiavazzi e via Utzeri.

La costruzione, in calcestruzzo e blocchetti, risultata in fase di realizzazione, è stata edificata senza permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico su terreno comunale, per una superficie di circa 50 mq. Per quanto accertato, seguirà una comunicazione alla Procura della Repubblica di Cagliari e una comunicazione agli uffici comunali per le procedure di competenza, a carico del responsabile dei lavori abusivi.

L’intervento eseguito in forza dalla polizia locale del comando di via Crespellani si è svolto senza alcuna problematica, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo. Il comando della polizia locale sta programmando una serie di verifiche a tutela del territorio cittadino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it