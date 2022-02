“I conduttori della tv pubblica non dovrebbero parlare italiano?”. Lo ha scritto un utente in un messaggio privato su Messenger a Geppi Cucciari, riguardo la trasmissione in onda su Rai Tre “Che Succ3de”.

Immediata la risposta della conduttrice sarda, che ha pubblicato anche lo screenshot del messaggio ricevuto sulla sua pagina social: “Dubbi illeciti sulla nostra bella lingua, ma anche sulle recensioni”. Poi ha aggiunto: “A me non disturba affatto la critica sul programma, per quanto esistano modi diversi per muoverle. Ma mal sopporto commenti sul mio accento. Perché solo frutto della meravigliosa diversità del nostro paese”.

