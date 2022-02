Ennesimo incidente stradale nel sud Sardegna. Sono tre i feriti, di cui una in gravi condizioni, durante lo scontro tra due auto avvenuto la notte scorsa, sulla statale 195, all’altezza di Masainas. Si tratta di un 19enne residente a Giba, che era al volante di una Opel Corsa insieme al padre 51enne al posto del passeggero, e una pensionata 80enne di Sant’Anna Arresi, che guidava una Fiat Panda. Proprio la donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in ambulanza al Cto di Iglesias. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tratalias per effettuare i rilievi.

