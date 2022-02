Il Comune di Cagliari ha pubblicato l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, cui possono accedere i soggetti privati, per danni occorsi alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive, da gennaio 2020 a novembre 2021 e per i quali il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale (Deliberazioni della Giunta comunale n. 11 del 11/02/2020, n. 231 del 02/12/2020 e n.194 del 22/11/2021).

I termini per la presentazione delle domande di contributo sono prorogati alle ore 23,59 del 11/03/2022 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/1 del 31/01/2022).

Restano invariate le modalità di avvio della domanda per il contributo e della relativa documentazione previste nel bando.

L’avviso e la documentazione possono essere scaricati dall’inidirizzo www.comune.cagliari.it.

