Cagliari perde temporaneamente l’unica grande sala cinematografica rimasta. Dal primo febbraio l’Uci Cinemas di via Santa Gilla ha chiuso i battenti: riaprirà in primavera in quanto è stato acquisito da un’altra catena di distribuzione.

In città restano dunque solo le sale del Greenwich D’Essai in via Sassari e dello Spazio Odissea in viale Trieste, punti di riferimento fondamentali per gli amanti del cinema d’essai. Per la grande distribuzione cinematografica restano invece le sale della catena The Space, a Quartucciu e a Sestu.

