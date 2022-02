Sono 51mila gli stranieri in Sardegna: tra loro, circa il dieci per cento, per l’esattezza 5.500, sono studenti (su un totale di oltre 200mila iscritti), in un’Isola che ha 1,64 milioni di abitanti.

Sono alcuni dei numeri emersi durante il seminario online organizzato da Caritas e Migrantes Sardegna, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna e Ucsi Sardegna.

In Sardegna la popolazione residente è diminuita di 13mila unità. E il saldo migratorio – secondo quanto emerso dal webinar – non riesce più a compensare quello naturale.

