Potrebbe non esserci soltanto Mahmood a rappresentare la Sardegna all’Eurovision 2022. Insieme al cantante di origine sarda, che insieme a Blanco ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, potrebbe esserci un altro sardo, Valerio Scanu. Ma in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Sono stati infatti ufficializzati oggi i nomi dei partecipanti al contest “Una voce per San Marino”, attraverso il quale la Repubblica sanmarinese sceglierà l’artista da mandare alla kermesse di Torino. Tra i nomi annunciati per la finale, che si terrà sabato 19 febbraio, ci sono Achille Lauro, Blind, già visto a X Factor 2020, Ivana Spagna, Alberto Fortis e Valerio Scanu.

