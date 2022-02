Il personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico di Monserrato è allo stremo delle forze. “I professionisti si chiedono giorno dopo giorno se il peggio avrà mai fine”, denuncia in un comunicato la sigla sindacale NursingUp.

“Non è accettabile vedere calpestati i diritti basilari dei pazienti, costretti a stazionare per giorni e settimane in pronto soccorso senza un letto, pazienti anziani non autosufficienti adagiati per giorni su una barella vengono privati della dignità in ambienti privi di un bagno”, si legge nel comunicato.

“La cittadinanza – proseguono – deve sapere che gli operatori sanitari non sono gli artefici di questa situazione ma le vittime al pari dei pazienti. Si lavora senza poter riprender fiato da mesi in un contesto di altissima tensione e insoddisfazione dei pazienti che si riversa spesso contro gli operatori ormai esausti. La cosa peggiore per i professionisti è vedersi abbandonati, non si vede da parte di chi governa la sanità nessuna risposta organizzativa e gestionale in grado di metter fine a questo scempio”.

Le cose non vanno meglio nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico, dove “il personale infiermeristico è allo stremo a causa di turni massacranti per carenza di organico”, così come al pronto soccorso del Brotzu e al Policlinico di Sassari, dove “i pazienti stazionano per ore nelle autoambulanze e per giorni nei locali interni al pronto soccorso”.

NursingUp condanna fermamente l’operato della classe politica, che “ha ormai distrutto il servizio sanitario regionale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it